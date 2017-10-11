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Выпуск № 195 (5482)
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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Неделя глазами экспертов

00:01 / Общество

11-08-45 Андрей Красов,
депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне, Герой России:

– Так случилось, что именно в конце прошлой недели, которую я провел в регионе, состоялись встречи с молодежью Рязани. Вместе с депутатом Госдумы Еленой Митиной пообщался с участниками и волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Рязанской области. Порадовал задор, с которым ребята рассказывали о прошедшем форуме. Уверен, что тот позитив, а также знания и опыт, полученные на площадках фестиваля, помогут молодым рязанцам в их учебе, работе, общественной деятельности. Также вместе с творческим коллективом газеты «Рязанские ведомости», авторами фильма Димитрием Соколовым и Вячеславом Астафьевым презентовали документальную короткометражную ленту «Песня позвала в дорогу» в агроуниверситете и Рязанском политехе. Фильм рассказывает о трех композиторах-рязанцах и песнях, ставших живой классикой военной музыкальной лирики. Приятно, что марш «Прощание славянки» Василия Агапкина, песни «Священная война» Александра Александрова, «Дороги» и «Смуглянка» Анатолия Новикова знает наша молодежь.

11-08-26 Татьяна Окружная,
директор Рязанской областной детской библиотеки:

– Библиотека 3 ноября присоединилась к акции «Ночь искусств»: мы пригласили читателей в «Город мастеров» и на ярмарку талантов. Предложили им мастер-классы по живописи, батику, реставрации книг, архитектуре, по скульптуре (секретами делился мэтр – Олег Седов). По улицам «Города» прошел квест с детективным элементом – интересно было наблюдать, как дети работают в таких квестах, как размышляют, как они говорят. И музыкой их порадовали: аккордеонист Ким Очкалов всех поразил, а дискотеку – в проекте «Библиодэнс» – проводили на бис. Было столько творческих площадок, что дети, семьи просто не успевали все попробовать! Все задания, развлечения были продуманы во взаимодействии с чтением, с книгой.

7 ноября подвели итоги игры «Почемучкины книжки», четырехдневного городского интеллектуального турнира для третьеклассников. Участвовали команды 20 школ. Месяц они читали о чудесах науки и техники, о тайнах окружающего мира. И с радостью, готовностью показали себя, отвечая на вопросы игры.

А еще мы провели череду познавательных встреч, громких чтений к 70-летию нашего земляка, «рязанского сахалинца» Анатолия Орлова. 12 ноября – день рождения Орлова, к юбилею наши юные читатели написали ему на Сахалин письмо. Он писатель-эколог, лесник, наблюдательный человек, автор колоритных, юмористичных, поучительных историй. Библиотека добавила имя Орлова на свой портал «Литературная карта Рязанской области».

Также я хотела бы привлечь внимание к Всероссийской благотворительной акции «Подари ребенку книгу!» (проводится Российской государственной детской библиотекой). Сама я тоже стала участником этой акции и подарю каждой детской библиотеке Рязанской области книгу нашего земляка Анатолия Митяева «Ржаной хлебушко – калачу дедушка». Призываю жителей Рязанщины поддержать детские библиотеки!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 195 (5482) от 10 ноября 2017 года
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