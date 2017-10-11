Век на страже порядка

В Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась церемония приведения к присяге сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации слушателей факультета профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Принятие присяги – одно из самых ключевых и волнующих событий в жизни каждого стража правопорядка. Момент, когда совершается священная клятва верности служения народу, Отечеству, по сути является началом нового образа жизни, в котором в приоритете всегда будет служебный долг и честь. Такого события удостоились более 200 человек.

В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Рязанской области полковник юстиции Сергей Николаевич Лебедев, руководство и личный состав филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, представители областной и городской Думы, правоохранительных органов, ветераны органов внутренних дел и духовенство.

Слушатели факультета профессиональной подготовки – действующие сотрудники полиции – после получения необходимых знаний продолжат службу в различных подразделениях органов внутренних дел: в уголовном розыске, следствии и дознании, в подразделениях по вопросам миграции, экономической безопасности и противодействия коррупции, ГИБДД.