Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил сотрудников и ветеранов службы УМВД России по региону с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые сотрудники и ветераны службы УМВД по Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На органы внутренних дел возложен целый комплекс важнейших задач по защите прав и законных интересов граждан, обеспечению общественной безопасности, повышению эффективности борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией, наведению порядка на дорогах, реализации мер по предупреждению правонарушений.

Сотрудники УМВД региона с честью выполняют свой служебный долг, проявляя мужество, настойчивость и максимальную самоотдачу. Убежден, что и в дальнейшем работа ведомства будет способствовать обеспечению правопорядка, укреплению политической стабильности в регионе, его успешному развитию, улучшению социального самочувствия граждан.

В этот день особая благодарность – ветеранам, которые передают свой опыт и знания молодежи, приумножая тем самым высокий профессионализм и авторитет, наработанный многими поколениями сотрудников службы.

Желаю всем сотрудникам УМВД по Рязанской области успехов, доброго здоровья, успешной службы на благо России!»