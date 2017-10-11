Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Органы внутренних дел являются надежным гарантом спокойствия и безопасности граждан. Благодаря вашим усилиям раскрываются уголовные, экономические преступления, пресекаются террористические акты, коррупционные схемы, обеспечивается общественный порядок. Эффективное решение приоритетных задач требует от вас постоянного повышения уровня профессиональной подготовки, выдержки, самообладания, ответственности и готовности в любую минуту прийти на помощь. Многие из вас прошли через «горячие точки», рискуя здоровьем и жизнью, защищали интересы нашего государства.

Искренне благодарю вас за мужество, самоотверженность, инициативу и верность служебному долгу.

Уверен, что, сохраняя связь и преемственность поколений, личный состав и впредь будет приумножать славу органов внутренних дел, способствовать социально-политической стабильности, соблюдению правопорядка в регионе.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра и дальнейших успехов в служении на благо Отечества!»