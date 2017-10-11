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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Рязанские старшеклассники стали призерами российско-белорусской олимпиады

09:23 / Общество
Ее участниками стали порядка 200 школьников из разных регионов наших стран
Рязанские старшеклассники стали призерами российско-белорусской олимпиады

В конце минувшей недели в столице Республики Беларусь городе Минске завершилась олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», в которой принимала участие 31 команда из разных регионов России и Беларуси – всего порядка 200 школьников. Среди участников – лучшие ученики 10-11-х классов Рязанской области – победители отборочного тура. В состав рязанской команды вошли 6 учащихся. Ребята достойно выступили, показав высокие результаты.

Дипломы победителя олимпиады были вручены ученице 11 класса рязанской школы №13 Нелли Бережной и ученице 11 класса школы №3 Юлии Щегловой, также ставшей призером в конкурсе знатоков русского языка.

Олимпиада по русскому языку и литературе проводится уже 12 год подряд. В программу заключительного этапа олимпиады включены два обязательных тура: написание сочинения и комплексная работа по русскому языку и литературе, а также творческие конкурсы – риторическое мастерство и знатоки лингвистики. Олимпиада обеспечивает создание единого социокультурного пространства, развитие партнерства русского и белорусского народов.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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