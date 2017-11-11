12 договоров с начала года расторгла администрация Рязани с нарушителями правил торговли в киосках и павильонах

С начала текущего года с предпринимателями, которые осуществляют деятельность в нестационарных торговых объектах, размещенных на муниципальных земельных участках, было расторгнуто 12 договоров, информирует сайт администрации Рязани со ссылкой на управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка. Подведены промежуточные итоги регулярного мониторинга за соблюдением хозяйствующими субъектами условий соответствующих соглашений.
Такие меры в одностороннем порядке были приняты администрацией в отношении предпринимателей, которые допустили неоднократные нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий специалистами районных префектур города, управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка, а также сотрудников правоохранительных органов.
К наиболее распространенным причинам расторжения договоров на размещение нестационарных торговых объектов относятся:
- продажа алкогольной продукции;
- несоответствие объектов нестационарной торговли видам и типам, утвержденным городской администрацией;
- самовольное изменение группы реализуемого товара;
- многократные нарушения Правил благоустройства на территории, прилегающей к объекту;
- передача объекта в пользование третьим лицам;
- несвоевременное внесение годовой платы по договору.
Консультацию по всем вопросам согласования деятельности в нестационарных торговых объектах можно получить у специалистов управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка по телефону: 95-69-37.