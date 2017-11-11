12 договоров с начала года расторгла администрация Рязани с нарушителями правил торговли в киосках и павильонах

При этом киоски и павильоны подлежат демонтажу

С начала текущего года с предпринимателями, которые осуществляют деятельность в нестационарных торговых объектах, размещенных на муниципальных земельных участках, было расторгнуто 12 договоров, информирует сайт администрации Рязани со ссылкой на управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка. Подведены промежуточные итоги регулярного мониторинга за соблюдением хозяйствующими субъектами условий соответствующих соглашений.

Такие меры в одностороннем порядке были приняты администрацией в отношении предпринимателей, которые допустили неоднократные нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий специалистами районных префектур города, управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка, а также сотрудников правоохранительных органов.

К наиболее распространенным причинам расторжения договоров на размещение нестационарных торговых объектов относятся:

- продажа алкогольной продукции;

- несоответствие объектов нестационарной торговли видам и типам, утвержденным городской администрацией;

- самовольное изменение группы реализуемого товара;

- многократные нарушения Правил благоустройства на территории, прилегающей к объекту;

- передача объекта в пользование третьим лицам;

- несвоевременное внесение годовой платы по договору.

Консультацию по всем вопросам согласования деятельности в нестационарных торговых объектах можно получить у специалистов управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка по телефону: 95-69-37.