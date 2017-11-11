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В Рязани по ряду адресов отключили холодную воду

11:28 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе сегодня до 14.00 отключена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Свободы, дома с 35 по 57, дома с 28 по 52, жилые дома – д. 35, д. 43, д. 51, д. 53а, д. 28, д. 50, д. 52/2, ул. Щедрина, д. 34, д. 40, д. 44, д. 35, частный сектор – дома с 19 по 33, дома 32, д. 36, ул. Войков переулок, д. 1, ул. Циолковского, д. 19 корп. 1, ул. Николодворянская, д. 5.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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