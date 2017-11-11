В Рязанской области прошли соревнования по плаванию по программе Специальной Олимпиады России

Вчера в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» в Рыбном прошли соревнования Рязанской области по плаванию по программе Специальной Олимпиады России.
На дистанции 50 метров вольным стилем в возрастной категории 1999 год и старше три призовых места заняли подопечные Елатомского психоневрологического интерната:
1 место – Самохвалова Наталья;
2 место – Сукова Татаьяна;
3 место – Сафарова Лола.
На дистанции 50 метров на спине Наталья Самохвалова заняла 1 место.
Участники получили почетные грамоты и памятные призы.