16:47 МСК
Суббота
11 / 11 / 2017
Выпуск № 195 (5482)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
186

В Рязанской области прошли соревнования по плаванию по программе Специальной Олимпиады России

11:33 / Спорт

Вчера в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» в Рыбном прошли соревнования Рязанской области по плаванию по программе Специальной Олимпиады России.

На дистанции 50 метров вольным стилем в возрастной категории 1999 год и старше три призовых места заняли подопечные Елатомского психоневрологического интерната:

1 место – Самохвалова Наталья;

2 место – Сукова Татаьяна;

3 место – Сафарова Лола.

На дистанции 50 метров на спине Наталья Самохвалова заняла 1 место.

Участники получили почетные грамоты и памятные призы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

На вес золота

Китайский заплыв

Спорт против наркотиков

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы