Сборная России с игроками главной хоккейной команды Рязанской области со счетом 2:1 ведет в зарубежном турне по Канаде

Шестиматчевую суперсерию CIBC CANADA Russia Sepies в составе сборной России проводят игроки ХК «Рязань» защитник Александр Калинин и форвард Иван Романов, командированные в нашу команду клубом-партнером КХЛ ярославским «Локомотивом». Сказались последствия акклиматизации – в первом поединке россияне уступили сборной Западной хоккейной лиги – 1:7. Во втором матче с этой же командой сборная России взяла реванш. В ходе встречи наша «молодежка» уступала – 0:3, трижды пропустив в численном меньшинстве, но затем забросила четыре безответные шайбы в ворота хозяев и в итоге одержала победу – 4:3.

В третьей игре нам противостояла сборная лиги Онтарио. Россияне одержали убедительную, со счетом 5:2, победу и повели в серии – 2:1. Впереди у нашей дружины – еще три матча с канадскими юниорскими командами.