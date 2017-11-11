Выступающий за Рязанскую область лыжник Илья Черноусов может стать олимпийским чемпионом

Как известно, на Олимпиаде в Сочи представитель Рязанского регионального центра спортивной подготовки Илья Черноусов стал бронзовым призером на марафонской, 50-километровой, дистанции, чемпионский титул завоевал Александр Легков, «серебро» добыл Максим Вылогжанин. Отметим, за подготовку Черноусова в региональном ЦСП отвечает тренер Рязанской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Сергей Пирогов.

За нарушение антидопинговых правил Международный олимпийский комитет дисквалифицировал победителя Александра Легкова. Золотая медаль должна была перейти Максиму Вылегжанину, а серебряная – Илье Черноусову. На днях МОК принял решение о дисквалификации и Вылегжанина, следовательно, «золото» достанется Черноусову.

Впрочем, у этой истории, возможно, будет продолжение. Сам Легков намерен вести борьбу. Он хочет добиться справедливого суда и независимой оценки в Спортивном арбитражном суде, Федеральном суде Швейцарии или Высшем европейском суде.