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Выступающий за Рязанскую область лыжник Илья Черноусов может стать олимпийским чемпионом

11:35 / Спорт

Как известно, на Олимпиаде в Сочи представитель Рязанского регионального центра спортивной подготовки Илья Черноусов стал бронзовым призером на марафонской, 50-километровой, дистанции, чемпионский титул завоевал Александр Легков, «серебро» добыл Максим Вылогжанин. Отметим, за подготовку Черноусова в региональном ЦСП отвечает тренер Рязанской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Сергей Пирогов.

За нарушение антидопинговых правил Международный олимпийский комитет дисквалифицировал победителя Александра Легкова. Золотая медаль должна была перейти Максиму Вылегжанину, а серебряная – Илье Черноусову. На днях МОК принял решение о дисквалификации и Вылегжанина, следовательно, «золото» достанется Черноусову.

Впрочем, у этой истории, возможно, будет продолжение. Сам Легков намерен вести борьбу. Он хочет добиться справедливого суда и независимой оценки в Спортивном арбитражном суде, Федеральном суде Швейцарии или Высшем европейском суде.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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