В Ночной хоккейной лиге Рязанской области два игрока готовы вступить в «Клуб Сергея Макарова»

Чтобы войти в символический клуб олимпийского чемпиона, нужно забить в ворота соперников 150 шайб. На счету Эдуарда Сулатанаева из касимовского «Восхода СУ-2» сейчас 149 шайб, у форварда «Автоимпорта» Игоря Власова – 148. В очередных матчах оба синхронно забили по две шайбы – Султанаев в выигранном (2:1) поединке против команды «Шкода-Рязань», Власов – в победной, со счетом 8:0, встрече с «Державой». Первым шагнуть в клуб может Игорь – его команда в очередном туре играет 15 ноября, а дружина Эдуарда ближайший матч проведет спустя три дня.

А пока команды завершают второй тур. 11 ноября в сасовской «Планете спорта» заключительный матч проведут ХК «Лесной» и «Мещера» (начало – в 19.00). Третий тур на тренировочной арене Дворца спорта «Олимпийский» 13 ноября откроется поединком «Империи» и команды «Шкода-Рязань», через два дня продолжится матчем «Витязь» – «Автоимпорт». Начало обеих встреч – в 21.15.