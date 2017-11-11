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ФК «Рязань» в заключительном матче Первенства ПФЛ сыграет с ФК «Калуга»

11:50 / Спорт

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, завтра ФК «Рязань» в рамках ФОНБЕТ Первенства ПФЛ будет принимать ФК «Калуга». В этом сезоне калужские футболисты стартовали уверенно, набрав в первых пяти матчах 11 очков. Но последовавшая затем серия из семи поражений подряд отбросила ФК «Калуга» на 11-е место турнирной таблицы. ФК «Рязань» расположился на второй строчке. В активе нашей команды после 16 игр 29 турнирных баллов.

На матч ФК «Рязань» – ФК «Калуга» назначена судейская бригада: Низовцев Игорь (Нижний Новгород), Хатмуллин Альмир (Химки), Большаков Кирилл (Санкт-Петербург). Инспектор матча – Котковский Игорь Николаевич (Москва).

Матч между ФК «Рязань» - ФК «Калуга» пройдет на поле стадиона «Олимпиец» («Спартак»). Начало в 13:00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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