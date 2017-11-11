Рязанский «Элекс-Фаворит» в гостях сыграет с командой «Алмаз-АЛРОСА»

В субботу, 11 ноября, пройдут матчи 6 тура первенства России по мини-футболу среди клубов Высшей лиги, конференции «Запад». Рязанский «Элекс-Фаворит» в подмосковном Троицке будет встречаться с «Алмазом-АЛРОСА».

На данный момент «Элекс-Фаворит» занимает 9 место в турнирной таблице, набрав 4 очка в четырех матчах. При этом рязанцы уже сыграли с действующим чемпионом Высшей лиги КПРФ-2, московским «Спартаком» и многократным чемпионом России – подмосковным «Динамо». «Алмаз-АЛРОСА» сейчас на 4-м месте – 9 набранных очков в четырех играх.