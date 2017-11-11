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За полгода рынок микрофинансирования в Рязанской области вырос на 56 процентов

11:56 / Экономика

По итогам первого полугодия 2017 года размер кредитного портфеля микрофинансовых организаций области вырос на 30 процентов – до 298 миллионов рублей.

Объем займов, выданных зарегистрированными на территории Рязанской области микрофинансовыми организациями с января по июнь, составил 233 миллиона рублей. Это на 56 процентов больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Как сообщает представитель регионального отделения главного управления Банка России по ЦФО, наиболее динамично росли объемы займов, предоставленных физическим лицам – специалисты зафиксировали рост более чем в 4 раза – до 125 миллионов рублей. Объем займов, выданных индивидуальным предпринимателям, составил 67 миллионов рублей. Объем займов, выданных юридическим лицам, снизился на 33 процента – до 41 миллиона рублей.

Реестр микрофинансовых организаций, зарегистрированных на территории области, на 30.06.2017 включал 7 организаций. При этом за апрель-июнь этого года из реестра были исключены 2 компании, из которых одна – за неоднократные нарушения законодательства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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