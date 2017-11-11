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Два пожарных расчета ликвидировали пожар в Рязанской области

11:58 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 03.41 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в поселке Мурмино Рязанского района. Горело кирпичное здание, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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