Два пожарных расчета ликвидировали пожар в Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 03.41 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в поселке Мурмино Рязанского района. Горело кирпичное здание, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.