17 ноября в Рязанской области не будут продавать алкоголь

Как сообщает сайт администрации Рязани, в Международный день студентов территории региона будет запрещена продажа алкогольной продукции.

Запрет на реализацию спиртного вводится в соответствии с требованиями закона «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.