16:45 МСК
Суббота
11 / 11 / 2017
Выпуск № 195 (5482)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
213

17 ноября в Рязанской области не будут продавать алкоголь

11:58 / Актуально

Как сообщает сайт администрации Рязани, в Международный день студентов территории региона будет запрещена продажа алкогольной продукции.

Запрет на реализацию спиртного вводится в соответствии с требованиями закона «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани по ряду адресов отключили холодную воду

12 договоров с начала года расторгла администрация Рязани с нарушителями правил торговли в киосках и павильонах

В Рязанской области привлечены к административной ответственности продавцы-нарушители

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы