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Жители Рязанской области стали чаще обращаться за займами в ломбарды

12:45 / Общество

Как сообщает представитель регионального отделения главного управления Банка России по ЦФО, по итогам второго квартала этого года ломбарды, зарегистрированные в Рязанской области, выдали займов на 309,9 миллиона рублей. Это на 20 процентов больше, чем в первом квартале текущего года. Задолженность клиентов ломбардов по основному долгу по предоставленным займам к началу июля составила 170,8 миллиона рублей, увеличившись за квартал на 9 процентов. Заключено 45 тысяч договоров займа – на 21 процент больше, чем кварталом ранее.

Банк России проводит регулярную работу с ломбардами, нарушающими порядок представления отчетности, сроки ее сдачи. В связи с этим во втором квартале было выдано 35 предписаний об устранении нарушений законодательства, возбуждено 2 административных дела, в суд направлено 1 исковое заявление о ликвидации ломбарда.

На 30 июня в Рязанской области было зарегистрировано 37 ломбардов (на 31 марта – 41 ломбард).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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