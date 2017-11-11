Жители Рязанской области стали чаще обращаться за займами в ломбарды

Как сообщает представитель регионального отделения главного управления Банка России по ЦФО, по итогам второго квартала этого года ломбарды, зарегистрированные в Рязанской области, выдали займов на 309,9 миллиона рублей. Это на 20 процентов больше, чем в первом квартале текущего года. Задолженность клиентов ломбардов по основному долгу по предоставленным займам к началу июля составила 170,8 миллиона рублей, увеличившись за квартал на 9 процентов. Заключено 45 тысяч договоров займа – на 21 процент больше, чем кварталом ранее.

Банк России проводит регулярную работу с ломбардами, нарушающими порядок представления отчетности, сроки ее сдачи. В связи с этим во втором квартале было выдано 35 предписаний об устранении нарушений законодательства, возбуждено 2 административных дела, в суд направлено 1 исковое заявление о ликвидации ломбарда.

На 30 июня в Рязанской области было зарегистрировано 37 ломбардов (на 31 марта – 41 ломбард).