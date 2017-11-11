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В Рязани прошли торжества в честь Дня сотрудника органов внутренних дел и 100-летия советской милиции

12:52 / Общество
Автор фото: Александр Королев | В Рязани прошли торжества в честь Дня сотрудника органов внутренних дел и 100-летия советской милиции
Фото: Александр Королев.

По традиции торжества начались во дворе здания УМВД России по Рязанской области возложения цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны и во время выполнения служебного долга в мирное время. В годы войны на фронтах сражалось более 500 рязанских милиционеров, 85 из них погибли. В мирное время 67 сотрудников погибли при охране общественного порядка и общественной безопасности.

В церемонии возложения цветов приняли участие вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Игорь Греков, исполняющий обязанности начальника УМВД России по Рязанской области, полковник юстиции Сергей Лебедев, руководители силовых ведомств региона.

В зале во время торжественного собрания Игорь Греков поздравил личный состав рязанской полиции с профессиональным праздником и зачитал приветственный адрес губернатора Николая Любимова. В нем, в частности, говорилось о том, что сотрудников регионального УМВД отличает абсолютная преданность своему делу, выдержка, принципиальность, чуткое отношение к людям. Есть немало поводов гордиться работой рязанских полицейских, тем, как профессионально, эффективно, а подчас просто героически действуют они, защищая интересы государства и граждан. В зоне особого внимания работников службы постоянно находятся вопросы обеспечения законности и правопорядка, общественной безопасности, борьбы с коррупцией, соблюдение миграционного законодательства, профилактика правонарушений. Об эффективности работы органов внутренних дел региона свидетельствует повышенная раскрываемость экономических преступлений, значительное сокращение в 2017 году преступности среди несовершеннолетних, увеличение числа пресеченных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По уровню раскрываемости преступлений Рязанская область находится на втором месте среди регионов ЦФО.

Игорь Греков вручил большой группе сотрудников полиции региональные награды. В церемонии награждения приняли участие также председатель областной Думы Аркадий Фомин, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов. Поздравили полицейских с праздником и коллеги из силовых структур региона.

Сегодня в 16 часов торжества продолжатся в областной филармонии, где для сотрудников рязанской полиции будет дан большой праздничный концерт.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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