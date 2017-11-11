Воспитатель из Рязани Ирина Бурлакова вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года»

Вчера были озвучены промежуточные итоги проходящего в Рязани заключительного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». Из 75-ти финалистов конкурса отобрана десятка тех, кто набрал максимальное количество баллов по итогам мастер-класса и занятия с детьми. В числе лауреатов – представительница Рязанской области, воспитатель частного детсада №48 «Российских железных дорог» Ирина Бурлакова. Кроме того, лауреатами стали Татьяна Кемпель (Челябинская область), Анастасия Овсянкина (Псковская область), Маргарита Ежова (Пензенская область), Оксана Биглова (Московская область), Дарья Курасова (Орловская область), Зоряна Гребенник (Ставропольский край), Марина Солодова (Краснодарский край), Екатерина Богородская (Ямало-Ненецкий автономный округ), Светлана Соседкина (Ростовская область).

Завтра они продолжат соревнование за звание абсолютного победителя конкурса. В областной библиотеке имени Горького лауреаты выступят с публичной лекцией на темы, отражающие современные тенденции развития дошкольного образования, а в ходе ток-шоу «Профессиональный разговор» обсудят проблемные педагогические ситуации и продемонстрируют умение взаимодействовать с аудиторией. Заключительные испытания будут транслироваться на официальном сайте «Воспитатель года России» www.vospitatel-goda.ru в режиме реального времени. Подведение итогов конкурса и церемония закрытия состоятся 11 ноября в 17.00 в Рязанской областной филармонии.

В настоящее время идет СМС-голосование за лауреатов. Чтобы отдать свой голос за одного из десяти воспитателей, нужно отправить СМС-сообщение на кроткий номер 5544 со словом «Воспитатель» и номером конкурсанта (через пробел). Вдеопрезентации лауреатов с номерами для СМС-голосования размещены на сайте конкурса: www.vospitatel-goda.ru. Представительница Рязанской области Ирина Бурлакова выступает под номером 3.