На 70-м году жизни скончался любимый, в том числе и рязанцами, российский сатирик Михаил Задорнов

Как пишет РИА Новости, о смерти Михаила Задорнова сообщила телеведущая Регина Дубовицкая, а позже сообщение о смерти писателя подтвердил народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей. По сообщениям СМИ, в начале прошлого года у него диагностировали опухоль головного мозга.

Михаил Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. В 1974-м окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности — «инженер-механик». В том же году начал публиковаться. Какое-то время работал в институте инженером. Также был худруком студенческого агиттеатра МАИ «Россия». Затем стал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале «Юность».

Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Он выступал в качестве автора и ведущего таких телепередач, как «Аншлаг» и «Смехопанорама».

Он написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий «Золотой теленок», «Овация». Вел блог в интернете.