На очередном заседании клуба «Коловрат» при Общественной палате Рязанской области обсудили проблемы и перспективы развития молодежного бизнеса в регионе

На этот раз в зале гостиницы «Арагон», где проходят заседания открытого дискуссионного клуба «Коловрат», молодые бизнесмены составляли большинство. Ведь обсуждался опыт развития молодежного бизнеса в регионе, возникающие у молодых предпринимателей проблемы и пути их решения.

Заседание клуба провела председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, в обсуждении участвовали министр промышленности и экономического развития области Светлана Горячкина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев, руководитель программы «Молодежный бизнес России» Борис Ткаченко, депутат областной Думы, президент Торгово-промышленной палаты Рязанской области Татьяна Гусева, представители других объединений бизнеса, члены Общественной палаты Рязанской области.

Речь шла о том, что помогает и что мешает молодежи заниматься предпринимательством. Как осуществляющиеся сейчас в регионе проекты по организации конкурсов, бизнес-школ, бизнес-инкубаторов, грантовой поддержки помогают начинающим предпринимателям успешно стартовать и прочно вставать на ноги.

О своем опыте реализации стартапов рассказали руководитель компании «Русская Форма» Кирилл Цапурин, руководитель дизайнерской студии «Эпатаж» Наталья Светочкова, коммерческий директор ООО «Клерерус» Максим Стрельников, генеральный директор кондитерской фабрики «Виват» из Касимова Владимир Подшивалкин.

Опытом организации системы наставничества в бизнесе делились Борис Ткаченко, который возглавляет ООО «Институт наставничества», Илья Володин – генеральный директор ООО «Интертех» (сеть магазинов «Элекс»), представители торговой сети «Глобус».

Директор сети клиник «Прайм-стоматология» Павел Яковлев руководит Рязанским региональным отделением общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей», которая объединяет начинающих бизнесменов и хорошо ориентируется в круге их проблем, которые удается решать сообща, ведя диалог с представителями власти.

Результатом обсуждения на заседании клуба «Коловрат» стало предложение о создании такого сообщества молодых предпринимателей, которое могло бы на одной площадке с властью вести обсуждение ряда конкретных, локальных и общих для страны проблем, актуальных для города и региона. Опыт такой работы уже имеется в ряде других регионов России, и его необходимо использовать.