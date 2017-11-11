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Еще 48 дольщиков ЖК «Дядьково» в Рязани получили ключи от квартир

14:58 / Актуально
Автор фото: Светлана Максимова | Еще 48 дольщиков ЖК «Дядьково» в Рязани получили ключи от квартир
Фото: Светлана Максимова.

Ключи новоселам вручил сегодня министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов. По признанию дольщиков, этого дня они ждали больше двух лет. Жилой комплекс «Дядьково» начал строиться в 2013 году. К 2016 году было введено в эксплуатацию три многоквартирных дома. Далее из-за финансовой несостоятельности компании-застройщика ООО «Интер» работы были остановлены. После вмешательства в ситуацию областного правительства были найдены возможности достроить жилой комплекс.

– Сегодня ключи от квартир получили собственники дома №8. Это третий по счету дом, введенный в эксплуатацию в этом году. Еще два дома достраиваются. Они будут заселены в первом полугодии будущего года, – заверил Вячеслав Меньшов.

Новоселы выразили благодарность правительству региона за поддержку дольщиков в трудной ситуации и действенную помощь в достройке комплекса. Многие из них планируют встретить 2018 году уже в новых квартирах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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