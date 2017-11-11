Еще 48 дольщиков ЖК «Дядьково» в Рязани получили ключи от квартир

Ключи новоселам вручил сегодня министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов. По признанию дольщиков, этого дня они ждали больше двух лет. Жилой комплекс «Дядьково» начал строиться в 2013 году. К 2016 году было введено в эксплуатацию три многоквартирных дома. Далее из-за финансовой несостоятельности компании-застройщика ООО «Интер» работы были остановлены. После вмешательства в ситуацию областного правительства были найдены возможности достроить жилой комплекс.

– Сегодня ключи от квартир получили собственники дома №8. Это третий по счету дом, введенный в эксплуатацию в этом году. Еще два дома достраиваются. Они будут заселены в первом полугодии будущего года, – заверил Вячеслав Меньшов.

Новоселы выразили благодарность правительству региона за поддержку дольщиков в трудной ситуации и действенную помощь в достройке комплекса. Многие из них планируют встретить 2018 году уже в новых квартирах.