Более 150 фигуристов участвовали в VI юношеском турнире по фигурному катанию «Рязанские узоры»

Состязания традиционно состоялись на льду Дворца спорта «Олимпийский», сообщает сайт регионального минспорта. В этом году за место на пьедестале почета боролись 154 воспитанника спортшколы Дворца спорта «Олимпийский» в возрасте от 6 до 16 лет. На состязаниях в 7 возрастных номинациях разыграли более 30 наград.