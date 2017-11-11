Состязания традиционно состоялись на льду Дворца спорта «Олимпийский», сообщает сайт регионального минспорта. В этом году за место на пьедестале почета боролись 154 воспитанника спортшколы Дворца спорта «Олимпийский» в возрасте от 6 до 16 лет. На состязаниях в 7 возрастных номинациях разыграли более 30 наград.
Более 150 фигуристов участвовали в VI юношеском турнире по фигурному катанию «Рязанские узоры»
15:05 10.11.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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