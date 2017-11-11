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Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день шопинга

15:11 / Общество

11 ноября отмечается необычный праздник – Всемирный день шопинга. Пока он ещё не очень известен, но как только люди узнают об этом событии, то быстро становятся в ряды его сторонников. Всё началось в 2009 году, когда интернет-площадка «Alibaba Group» из Поднебесной осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», проведя на своих ресурсах (и в частности в интернет-магазине AliExpress.com) распродажу, где скидки в 50 процентов были нормой. Приурочен же этот «праздник» был ко Дню Холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября. Организаторы планировали, что данное событие станет ежегодным, когда предложенная пользователю значительная скидка превратит его в покупателя. Очень быстро к этой инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки. Так, День Шопинга в 2013 году принес только китайской «Alibaba Group» за сутки 5,8 миллиарда долларов США, превратив его в самую крупную в мире круглосуточную онлайн распродажу, которая сумела оставить позади известные под названиями «Чёрная пятница» и «Киберпонедельник» аналоги-предтечи. В 2014 году организаторы объявили, что владельцы магазинов, представленных на таких международных интернет-площадках, как AliExpress, также будут принимать участие в распродаже. И с ноября 2014 года и россияне получили возможность участвовать в этой грандиозной распродаже. Иными словами, этот праздник – в общем-то, совсем не праздник, так как мы ничего и никак не отмечаем. День шопинга по своей сути – это день больших скидок.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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