На одной из улиц Рязани установят дорожные знаки «Стоянка запрещена»

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 30 ноября планируется запретить стоянку автомобилей на участке ул. Тимакова от городской больницы №11 до ул. Новоселов с правой стороны. В связи с этим будут установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», «Время действия (8.00-18.00)».