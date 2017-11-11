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На одной из улиц Рязани установят дорожные знаки «Стоянка запрещена»

15:46 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 30 ноября планируется запретить стоянку автомобилей на участке ул. Тимакова от городской больницы №11 до ул. Новоселов с правой стороны. В связи с этим будут установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор», «Время действия (8.00-18.00)».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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