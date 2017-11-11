В Рязани появилась новая спортивная площадка

Сегодня, 10 ноября, в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья» торжественно открыли новую спортивную площадку. Она установлена в рамках социального проекта «Поколение «Спортмастер».

Спортивный комплекс, появившийся на территории центра «Семья», включает в себя снаряды для уличных занятий спортом – разноуровневые турники, гимнастические скамьи, кольца, брусья, шведскую стенку. Здесь теперь могут заниматься как дети, так и взрослые.

На открытии площадки присутствовали министр физической культуры и спорта области Сергей Икрянников и заместитель министра социальной защиты населения региона Наталья Рогатина. «Планируется, что в рамках данного социального проекта в этом году будет установлено пять таких спортплощадок в Рязани и еще пять в районах области», – отметил Сергей Икрянников.