В Рязанской области более 1000 организаций социальной сферы подлежат независимой оценке

Как сообщает сайт правительства области, представители региона приняли участие во всероссийском селекторном совещании по вопросам проведения независимой оценки объектов соцсферы. Сегодня его провела заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова. Участники совещания рассмотрели ход реализации поручений Президента РФ об обеспечении охвата 100 процентов организаций социального обслуживания независимой оценкой качества оказания услуг населению к концу 2017 года. В работе приняли участие представители министерства социальной защиты Рязанской области.

Задача по проведению независимой оценки качества оказания услуг населению была поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным три года назад. Значимость этой темы глава государства еще раз отметил 11 января этого года, дав поручение об обеспечении охвата 100 процентов организаций социального обслуживания независимой оценкой качества оказания услуг населению к концу текущего года.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова подчеркнула, что необходимо уточнить перечень объектов, подлежащих оценке, подготовиться к корректировке законодательства, регламентирующего состав Общественных Советов, которые ее проводят, своевременно размещать на сайтах субъектов РФ необходимую для населения информацию.

В Рязанской области подлежат независимой оценке более 1000 организаций социальной сферы. В 2015-2017 годах соответствующая работа была проведена практически во всех из них. По итогам исследований большая часть объектов получила высшую оценку. В числе направлений, по которым предстоит усилить работу, – формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом отсутствие необходимого оборудования на ряде объектов компенсируется внедрением системы выездной работы специалистов, оказывающих услуги инвалидам. В настоящее время принимаются меры по устранению всех недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки.

Губернатор Николай Любимов подчеркивает значимость работы по повышению качества и доступности социальных услуг. «Для нас очень важно, что летом прошлого года регион вошел в число субъектов РФ – лидеров по степени охвата организаций независимой оценкой. К концу этого года мы планируем довести все показатели до 100 процентов, тем самым сделать еще один шаг на пути позитивных преобразований, повышения качества жизни в регионе», – отмечает глава региона.