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В Рязани для детей с ограниченными возможностями здоровья прошли «Веселые старты»

16:23 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, он состоялся сегодня в спортивном манеже «Юность». В этом году на старт вышли четыре команды, в каждой из которой 12 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Программа соревнований включала эстафеты с мячами, обручами, ракетками для пинг-понга и боулинг – всего восемь видов состязаний. Наибольшее количество очков набрала команда школы-интерната №26, на втором месте мосоловская школа-интернат, почетное третье место у школы-интерната №10, четвертыми стали воспитанники школы-интерната №18. Победители и призеры получили кубки и грамоты, участники – специальные призы от организаторов фестиваля.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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