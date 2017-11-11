Молодых специалистов Рязанской нефтеперерабатывающей компании посвятили в нефтяники

22 выпускника из шести российских вузов (Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургского государственного технологического института, Рязанского радиотехнического университета, Ивановского государственного энергетического университета, Воронежского государственного университета инженерных технологий и Тамбовского государственного технического университета) пополнили дружный коллектив РНПК.

Посвящение в нефтяники – это особый ритуал, только после него выпускники вузов приобретают звание молодого специалиста предприятия. Церемонию посвящения открыл генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов. Он поздравил молодых нефтяников с этим событием и пожелал им успехов в труде и жизни.

«Производство на нашем заводе постоянно модернизируется, и сегодня нам особенно нужны вы – молодые перспективные сотрудники, ваши знания, умения и труд, – обратился Владимир Абрамов к молодым нефтяникам. – А еще полная отдача своему делу, такая же, какая была у наших предшественников – ветеранов завода. У РНПК большой потенциал и стремление – всегда быть лучшим заводом не только в компании «Роснефть», но и в России. Это как раз зависит и от вас – нашей молодежи. Мы возлагаем на вас большие надежды».

Для начинающих операторов, прибористов, инженеров, аппаратчиков и лаборантов провели командообразующую игру «Строительство завода», в которой участвовали и специалисты, принятые на работу в РНПК за последние два года. Новички показали миниатюры о том, как прошел их первый день на предприятии, как они представляют свою будущую работу.

В торжественной обстановке молодые специалисты дали клятву нефтяника на верность профессии. Ребята поклялись стремиться к успеху, повышать профессиональный уровень, хранить традиции завода, вносить достойный вклад в укрепление нефтяной отрасли. Кульминацией церемонии стал ритуал «умывания» нефтью: руководители завода нанесли нефть на лоб или щеки молодых нефтяников.

Посвящение в нефтяники – ежегодная акция Рязанской НПК. Она помогает новым работникам быстрее адаптироваться на предприятии и влиться в рабочий коллектив. В ходе церемонии молодые специалисты знакомятся с внутрикорпоративной системой ценностей и наставниками, внося свой вклад в развитие корпоративной системы преемственности поколений и наставничества.

Кадровая политика РНПК направлена на воспитание и обучение нового поколения специалистов нефтяной отрасли. На предприятии реализуется система непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». В этом году был набран второй специализированный «Роснефть-класс». Завод сотрудничает с 16 вузами страны и 4 средне-профессиональными учреждениями региона. В РГРТУ работает базовая кафедра «Химическая технология органических веществ» по подготовке кадров для нефтяной отрасли. Состоялся третий выпуск бакалавров, начата подготовка будущих специалистов по магистерской программе. Для студентов вузов и ссузов организуются производственные и преддипломные практики. На предприятии действует совет молодых специалистов.