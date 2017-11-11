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Житель Рязанской области получил 10 лет колонии за убийство

16:42 / Общество

Как сообщает сайт Рязанского областного суда, вынесли приговор жителю Скопина, которого обвиняли в совершении убийства.

Как установил суд, в одном из баров Скопина мужчина работал барменом. Вечером, когда он находился на работе, между ним и одним из посетителей произошла ссора, переросшая в драку. В ходе нее подсудимый, который в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, ударил потерпевшего колюще-режущим предметом в грудь. Пострадавший выбежал из бара, упал на землю и через непродолжительное время скончался.

Скопинский районный суд квалифицировал действия подсудимого по ч.1 ст. 105 УК РФ как убийство и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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