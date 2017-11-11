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В Рязанской области открылся новый рекреационный комплекс

16:55 / Общество

Новый парк в г. Рыбное открыт в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». С инициативой его создания выступили местные жительницы – молодые женщины, имеющие маленьких детей. Они предложили на месте пустыря обустроить рекреационную зону.

В настоящее время на общественной территории уложена тротуарная плитка, установлено 11 скамеек, 11 урн, 11 цветников, 7 вазонов. Кроме того, высажена елка для проведения новогодних и рождественских гуляний. В парке появились березовая и дубовая аллеи, кустарник, газонная трава посеяна на площади более 33 соток.

В парке созданы зоны для досуга. Открыта спортивно-игровая детская площадка и площадка для размещения сцены во время проведения массовых мероприятий, для любителей шахмат, шашек и домино предусмотрены места для игры и стационарные доски. Организована площадка для выгула и дрессировки собак. Общая сумма финансирования составила 3,26 млн. рублей. Рядом с новым парком находится обустроенная ранее спортивная площадка, где есть возможности для игры в футбол, баскетбол, теннис, занятий силовыми видами спорта. Таким образом, в Рыбном появилась крупная рекреационная зона площадью более 3 га.

Работы на всех объектах проводились при активном участии местных жителей. Они вырубали старые и сухие деревья, приводили в порядок территорию, а также контролировали ход благоустройства и вносили свои предложения, в том числе при подготовке эскизных проектов.

Кроме того, по программе «Формирование комфортной городской среды» в г. Рыбное в 2017 году проведено благоустройство дворовых территорий 10 многоквартирных домов на сумму свыше 4,8 млн. рублей.

На празднике, посвященном открытию нового парка, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов тепло поздравил собравшихся. Он подчеркнул, что губернатор Николай Любимов высоко ценит активность общества при создании комфортной среды. Глава региона придает самое серьезное значение инициативам граждан и ставит задачу перед муниципальной властью – оказывать всемерную поддержку в их реализации.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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