Сотрудники правоохранительных органов задержали убийц жителя Рязанской области

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, вечером 7 ноября года в полицию поступило сообщение о том, что в колодце, расположенном на территории поселка Октябрьский Михайловского района, обнаружено тело 22-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали по «горячим следам». Ими оказались 21-летний местный житель и 22-летний житель поселка Змеинка Михайловского района.

Следствием установлено, что вечером 19 октября этого года трое молодых людей распивали спиртные напитки в доме одного из них в поселке Октябрьский. Между ними произошла ссора, в ходе которой двое мужчин стали избивать третьего. От полученных травм потерпевший скончался. Подозреваемые сбросили тело погибшего в колодец.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.