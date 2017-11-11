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Сотрудники правоохранительных органов задержали убийц жителя Рязанской области

17:51 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, вечером 7 ноября года в полицию поступило сообщение о том, что в колодце, расположенном на территории поселка Октябрьский Михайловского района, обнаружено тело 22-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали по «горячим следам». Ими оказались 21-летний местный житель и 22-летний житель поселка Змеинка Михайловского района.

Следствием установлено, что вечером 19 октября этого года трое молодых людей распивали спиртные напитки в доме одного из них в поселке Октябрьский. Между ними произошла ссора, в ходе которой двое мужчин стали избивать третьего. От полученных травм потерпевший скончался. Подозреваемые сбросили тело погибшего в колодец.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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