Рязанцам сообщают: 11 ноября 34 года назад появился прототип первого компьютерного вируса

Компьютерный вирус – разновидность компьютерных программ, отличительной особенностью которой является способность к размножению. В дополнение к этому вирусы могут повредить или полностью уничтожить все файлы и данные, подконтрольные пользователю, от имени которого была запущена заражённая программа, а также повредить или даже уничтожить операционную систему со всеми файлами в целом. Известны десятки тысяч компьютерных вирусов, которые распространяются через Интернет по всему миру, организуя вирусные эпидемии. 11 ноября 1983 года американский студент из Университета Южной Калифорнии Фред Коэн составил программу, демонстрировавшую возможность заражения компьютера со скоростью размножения вируса от 5 минут до 1 часа. На следующий год Коэн написал работу, в которой не только предвосхитил опасности распространения вирусов по компьютерным сетям, но и рассказал о возможности создания антивирусных программ. Первый не лабораторный вирус, называющийся «Brain», способный заражать только дискеты, появился в январе 1986 года и имел пакистанское происхождение. А первая антивирусная программа была разработана в 1988 году.

Источник: www.calend.ru