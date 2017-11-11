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Рязанцам напоминают: завтра Международный день энергосбережения

17:54 / Общество

11 ноября по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE) объявлено Днем энергосбережения (International Day of Energy Saving). Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане международном совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День энергосбережения. Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран. Основная цель праздника — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды. Кроме того, энергосбережение выгодно экономически. Мероприятия по экономии энергоресурсов в два с половиной — три раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии. Тем более, что самые простые и элементарные меры энергосбережения доступны каждому и могут быть применены в быту фактически повсеместно. В международный День энергосбережения во всех странах, где отмечается этот праздник, в том числе и в России, проходят акции, направленные на то, чтобы проинформировать людей о способах энергосбережения и существующих возобновляемых источниках энергии, рассказать, почему важно экономить энергию. Во многих городах мира в этот день проводятся тематические конференции, выставки, в учебных заведениях проходят уроки, посвященные теме энергосбережения.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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