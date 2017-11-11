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В Рязани проверили работу коммерческих и муниципальных перевозчиков

18:03 / Общество

Сегодня специалисты межведомственной комиссии проверили работу коммерческих и муниципальных транспортных предприятий Рязани. Внимание уделялось, в частности, вопросам обеспечения безопасности и надлежащего качества пассажирских перевозок на маршрутах областного центра. В состав межведомственной комиссии вошли представители Управления государственного автодорожного надзора, ГИБДД и управления транспорта городской администрации, которые также провели опрос пассажиров о вариантах оптимизации транспортного обслуживания рязанцев.

Как сообщает сайт администрации областного центра, специалисты посетили несколько конечных остановок в удаленных районах города, в том числе на улицах Новоселов, Баженова и Сельских строителей. По результатам опроса пассажиров из числа жителей этих микрорайонов, члены комиссии отметили, что с учетом сложившегося пассажиропотока необходимо сократить интервалы движения коммерческих и муниципальных автобусов с поэтапным переходом на подвижной состав большей вместимости.

На вопрос о готовности к увеличению стоимости проезда, большинство респондентов заявили о том, что не возражают против введения этого изменения в случае, если вырученные средства будут направлены на улучшение качества предоставления транспортных услуг, в том числе – обновление автопарка.

Результаты выездной межведомственной проверки будут проанализированы и учтены при разработке Концепции развития пассажирского транспорта общего пользования в Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 ноября 2017 года
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