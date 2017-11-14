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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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В Рязани, во всероссийских соревнованиях по бадминтону памяти Сергея Есенина, приняли участие спортсмены четырёх стран

09:01 / Спорт
В Рязани, во всероссийских соревнованиях по бадминтону памяти Сергея Есенина, приняли участие спортсмены четырёх стран

Всероссийский турнир по бадминтону, посвящённый памяти Сергея Есенина, который прошёл в Доме физкультуры «Буревестник» 11-12 ноября, собрал более 80 спортсменов. На сей раз, в турнире приняли участие бадминтонисты Рязани и студенты Рязанского медуниверситета из Подмосковья и трёх стран Азии - Индии, Шри-Ланки и Бангладеш, в которых бадминтон – национальный вид спорта.

Турнир прошёл в двух возрастных группах и в двух категориях: одиночной и смешанной.

Среди бадминтонистов 2004 года рождения и моложе золотой дубль оформили Андрей Ениватов и Елизавета Козлова (оба – Рязань), победившие и в одиночной категории, и в смешанной.

В старшей возрастной группе две высшие награды турнира завоевала студентка Рязанского медуниверситета Анастасия Лагутина (Московская область). В финале одиночной категории Анастасия выиграла у Дианы Трохимчук (Рязань). В миксте интернациональный дуэт студентов-медиков Хоссаин Мосараф (Бангладеш) / Лагутина Анастасия (Россия) переиграл рязанскую пару Евстропов Денис / Конопкина Александра.

Финал мужского одиночного разряда получился дерби двух Денисов из Рязани – Евстропова и Дворникова. Победил Евстропов.

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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