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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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ФК «Рязань» одержал победу над ФК «Калуга»

09:11 / Спорт
ФК «Рязань» 11 ноября на стадионе «Спартак» с крупным счётом 3:0 переиграл ФК «Калуга», завершив осеннюю часть ФОНБЕТ первенства ПФЛ России (группа «Центр») не только на мажорной ноте, но и на твёрдом втором месте в турнирной таблице
ФК «Рязань» одержал победу над ФК «Калуга»

Уже на 4-й минуте игры «Рязань» получила отличный шанс открыть счёт, но Никита Коляев с 11-метрового, который сам и заработал, не смог переиграть голкипера гостей. В первом тайме хозяева поля имели подавляющее игровое преимущество, но больше опасных моментов у ворот калужан не создали.

После перерыва гости заиграли активнее, хозяева, наоборот, поубавили было пыл, но на ветер перемен подул только в концовке игры. Сначала на 69-й минуте Сергей Зайцев в углу поля выцарапал мяч у соперника, и после пары передач Дмитрий Сапельников слёту перевёл его в ворота. После этого игра оживилась. На 86-й минуте Евгений Маричев вышел один на один с голкипером гостей, обыграл его и удвоил счёт. Уже в добавленное время Сергей Зайцев, проведя работу над ошибками, реализовал вторую попытку «Рязани» с пенальти в матче.

– Содержанием и результатом игры доволен. Во втором тайме после первого забитого мяча в игре соперников наступил перелом и мы смогли этим воспользоваться, – подвёл итог матчу главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян.

Это был заключительный матч рязанской команды перед длительным зимним перерывом в первенстве.

Гарник Авалян поставил своей команде за этот период пятёрку с плюсом, а болельщики тепло проводили её на каникулы.

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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