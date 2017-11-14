Ушел из жизни Почетный гражданин Рязани Альберт Евдокимович Слюсарь

11 ноября, на 79-м году жизни, скончался бывший начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, Герой Советского Союза, председатель Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации, Почетный гражданин Рязани, генерал-лейтенант Альберт Евдокимович Слюсарь.

Альберт Евдокимович Слюсарь будет похоронен 14 ноября на Скорбященском мемориальном комплексе. Гражданская панихида пройдет в 10.00 в Музее истории ВДВ.

Источник: сайт администрации Рязани