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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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В Рязань с официальным визитом прибыла глава Российского Императорского Дома Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна

10:22 / Общество
Автор фото: Вероника Шелякина | В Рязань с официальным визитом прибыла глава Российского Императорского Дома Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна
Фото: Вероника Шелякина.

Ее сопровождал министр культуры и туризма области Виталий Попов. Вчера Великая Княгиня посетила Свято-Троицкий мужской монастырь и Рязанский кремль. Она осмотрела Христорождественский кафедральный собор, ознакомилась с выставочной экспозицией в Певческом корпусе.

– Я давно хотела побывать в вашем древнем городе. Радостно видеть, что у вас идет сильное духовное возрождение и сохранены невероятные памятники архитектуры – это духовная опора в жизни. Мы должны их ценить и бережно хранить, – говорит Великая Княгиня Мария Владимировна.

Визит Великой Княгини Марии Владимировны в Рязанскую область продлится до 15 ноября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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