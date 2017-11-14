В Рязань с официальным визитом прибыла глава Российского Императорского Дома Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна

Ее сопровождал министр культуры и туризма области Виталий Попов. Вчера Великая Княгиня посетила Свято-Троицкий мужской монастырь и Рязанский кремль. Она осмотрела Христорождественский кафедральный собор, ознакомилась с выставочной экспозицией в Певческом корпусе.

– Я давно хотела побывать в вашем древнем городе. Радостно видеть, что у вас идет сильное духовное возрождение и сохранены невероятные памятники архитектуры – это духовная опора в жизни. Мы должны их ценить и бережно хранить, – говорит Великая Княгиня Мария Владимировна.

Визит Великой Княгини Марии Владимировны в Рязанскую область продлится до 15 ноября.