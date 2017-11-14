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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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В Рязани десантники открыли памятники Александру Суворову и Михаилу Скобелеву

10:38 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани десантники открыли памятники Александру Суворову и Михаилу Скобелеву
Фото: Вячеслав Астафьев.

Торжества по случаю открытия памятников прошли в день 99-летия Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Бронзовые бюсты великих полководцев установлены на территории училища.

В торжествах приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Владимир Инюцын, заместитель командующего ВДВ по работе с личным составом Виктор Купчишин, заместитель председателя правительства региона Сергей Самохин, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, начальник училища ВДВ Алексей Рагозин, депутаты Государственной Думы РФ и регионального законодательного собрания, выпускники училища разных лет, курсанты.

От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова собравшихся поздравил Сергей Самохин. Он отметил, что для губернатора и правительства области, а также региона в целом важно, чтобы училище развивалось, укреплялась его материально-техническая база. И не только потому, что училище – один из ярких брендов региона. Оно во многом определяет то высокое качество работы по военно-патриотическому воспитанию, которым славится Рязанская область.

Поздравляя коллектив вуза, заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин отметил, что в училище воспитана целая плеяда блестящих военачальников. Среди выпускников училища – мужественные и легендарные люди с высокой степенью ответственности за порученное дело, преданные своему Отечеству.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк говорил о том, что воздушно-десантные войска играют сегодня ключевую роль в обеспечении безопасности нашей страны. Глава митрополии вручил начальнику училища ВДВ Алексею Рагозину кортик – символ чести и достоинства.

Ветеран Великой Отечественной войны, научный сотрудник музея истории воздушно-десантных войск Владимир Инюцын выразил уверенность, что курсанты училища достойно продолжат традиции ВДВ. Он пожелал им здоровья и успехов в службе на благо Родины.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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