Рязанцам напоминают: сегодня Всемирный день доброты

Официально Всемирный день Доброты был учрежден в 2000 году 13 ноября. Датой для него был выбран день открытия в 1998 году в Токио первой конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). В ней участвовали представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США (позднее к движению присоединились и другие страны). Сама организация «Всемирное движение доброты» была создана в Японии годом ранее, в 1997-м, и собрала «под свои знамёна» единомышленников движения доброты из разных стран – волонтёров и добровольцев, которые из года своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков. У движения есть свой официальный документ – «Декларация доброты». Участники этой организации и предложили создать такой замечательный праздник. Официально Всемирный день Доброты был учрежден в Сингапуре 18 ноября 2000 года на 3-й конференции движения доброты.

У праздника за время его существования появились свои традиции. Так, в день доброты, помимо добрых улыбок и дел, принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы (например, в Сингапуре – маргаритки и герберы). А специально для этого Дня французский художник Орель (Aurele) создал символ – открытое сердце. В России этот праздник пока ещё мало известен. Впервые день доброты прошел в нашей стране в 2009 году – тогда в Москве на Манежной площади по инициативе журнала «Psychologies» состоялся флешмоб. Пришедшие на площадь ровно в 11-00 часов взялись за руки, образовав большой круг, в центре которого оказался Глобус Часов Мира. В этот же день в разных местах столицы были организованы специальные почтовые пункты доброты, где любой мог написать добрые письма жителям интернатов для пожилых людей со словами участия и поддержки.

Источник: www.calend.ru