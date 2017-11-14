Пять пожарных расчетов тушили пожар в Рязани

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 10.03 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Мюнстерской в Рязани. Здесь у здания загорелась кровля. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 24 сотрудника государственной противопожарной службы.