19:19 МСК
Вторник
14 / 11 / 2017
Выпуск № 196 (5483)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
120

Пять пожарных расчетов тушили пожар в Рязани

11:09 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 10.03 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Мюнстерской в Рязани. Здесь у здания загорелась кровля. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 24 сотрудника государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Два пожарных расчета ликвидировали пожар в Рязанской области

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области погиб 1 человек и 7 человек получили травмы

«УАЗ» столкнулся с грузовиком в Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:04
В Рязани определились лучшие шахматисты среди ветеранов
17:00
На родине Сергея Есенина в селе Константинове Рязанской области побывала Великая Княгиня Мария Владимировна
16:58
В Рязанской области в селе Житове будет построена часовня в честь Святых Царственных Страстотерпцев
16:58
Около 100 юных рязанцев приняли участие в открытом первенстве спортшколы «Юпитер», посвященном Всероссийскому дню самбо
16:44
В Рязани задержали наркосбытчика
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы