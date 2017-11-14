Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 10.03 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Мюнстерской в Рязани. Здесь у здания загорелась кровля. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 24 сотрудника государственной противопожарной службы.
Пять пожарных расчетов тушили пожар в Рязани
11:09 13.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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