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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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В Рязани на одной из улиц появятся дорожные знаки «Остановка запрещена»

11:09 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в начале декабря на улице Колхозная в районе домов 11а и 15 будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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