Как сообщает сайт администрации областного центра, в начале декабря на улице Колхозная в районе домов 11а и 15 будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
В Рязани на одной из улиц появятся дорожные знаки «Остановка запрещена»
11:09 13.11.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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