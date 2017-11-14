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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Сегодня в Рязанской области туманно

11:11 / Актуально

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня днем в регионе будет туманно. Видимость составит от 200 до 500 метров.

Граждан просят быть внимательными и осторожными. Страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендуется воздержаться от выхода на улицу, пешеходам – быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителей транспортных средств просят снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, а также отказаться от опасных маневров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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