Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 08.24 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Михайлове. В огне был полностью уничтожен жилой деревянный дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 9 сотрудников государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел жилой дом
11:39 13.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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