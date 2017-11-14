В Рязанской области сгорел жилой дом

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 08.24 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Михайлове. В огне был полностью уничтожен жилой деревянный дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 9 сотрудников государственной противопожарной службы.