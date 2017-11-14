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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Лучшим дошкольным работником России стала Дарья Курасова из Орла

11:52 / Общество
Лучшим дошкольным работником России стала Дарья Курасова из Орла

В минувшую субботу в Рязани подвели итоги всероссийского конкурса «Воспитатель года». Он проходил с 7 по 12 ноября; участие в нем приняли 75 человек, работающих в системе дошкольного образования страны. Это воспитатели детсадов, музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструкторы по физкультуре, психологи, дефектологи, педагоги дополнительного образования. Первыми конкурсными испытаниями для них стали мастер-классы с коллегами и занятия с детьми в дошкольных учреждениях Рязани. По итогам испытаний была определена десятка лауреатов конкурса, куда вошла и представитель рязанского региона Ирина Бурлакова.

Лауреаты продолжили борьбу за звание абсолютного победителя конкурса. В последний конкурсный день, 11 ноября, они выступили с публичной лекцией на темы, отражающие современные тенденции развития дошкольного образования, а также приняли участие в ток-шоу «Профессиональный разговор», где обсудили актуальные проблемы своей сферы. По итогам заключительных конкурсных испытаний абсолютным победителем всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» была признана педагог дополнительного образования Дарья Курасова из Орла. Имя лучшего дошкольного работника России было озвучено на торжественной церемонии закрытия конкурса, прошедшей вечером 11 ноября в Рязанской областной филармонии.

Победителя, лауреатов и всех финалистов поздравили заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Лариса Тутова, председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова.

Главный приз конкурса «Хрустальную жемчужину» абсолютному победителю Дарье Курасовой вручили депутат Госдумы РФ, председатель Рязанской областной организации профсоюза образования, председатель жюри третьего тура конкурса Елена Митина и заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова.

Дарья Курасова работает хореографом в детском саду №48 города Орла. На конкурсе она представила технологию, которая сочетает в себе конструирование и исполнение танца. По мнению педагога, такой подход позволяет развивать у дошкольников творческие способности, учит их самостоятельно мыслить.

Фото Александра Королева, Татьяны Самохиной и Людмилы Ивановой

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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