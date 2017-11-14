На дороге в Рязанской области загорелся рефрижератор

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 03.14 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на 316 км автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Здесь загорелся грузовой автомобиль–рефрижератор. Площадь пожара составила 4 кв.м. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника государственной противопожарной службы.