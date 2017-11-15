Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 02.41 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Ряжске. Здесь горел кирпичный гараж, баня и автомобиль. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.
В Ряжске Рязанской области горели гараж, баня и автомобиль
12:01 13.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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