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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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В Ряжске Рязанской области горели гараж, баня и автомобиль

12:01 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 02.41 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Ряжске. Здесь горел кирпичный гараж, баня и автомобиль. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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