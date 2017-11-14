Главными в десятом сезоне «Губернского бала» в Рязани станут «золушки» и дебютанты

Руководители танцевального движения назвали героев будущего года на открытии бального сезона. Цикл встреч, посвященных десятилетию «Губернского молодежного бала», начался с тематического вечера «Эволюция» в областной библиотеке имени Горького.

Для встречи организаторы подготовили памятные таблички-хэштеги с названиями тем будущих балов. Так, традиционный декабрьский бал-маскарад в этом году получит название «Сны». В свою очередь, на десятом годовом «Губернском бале» все внимание будет отдано дебютантам. Кроме того, в течение всего сезона себя смогут ярко проявить «золушки» – участницы движения, которые недавно занимаются танцами и активно участвуют в мероприятиях. Не оставят без внимания народные танцы и «семейные балы»: весной 2018 года семья Кравченко проведет вечеринку в «одесском» стиле.

Гости познакомились с теми, кто впервые стал участником бала, – их представил руководитель проектов движения Алексей Лавренев. Ведущие праздника Татьяна и Денис Линник напомнили, какие проекты создавал «Губернский бал» за десять лет работы. Яркими событиями на балу стали фуршет и концерт, также посвященные теме эволюции: танцоры узнали, как развивались русская кухня и музыка. В танцевальную программу вечера вошли как простые танцы, так и более сложные постановочные номера – шим-шим, севильянас и другие. Встреча продолжилась за мастер-классом по игре в шахматы и общением в литературно-музыкальной гостиной.

«Губернский молодежный бал» – школа исторических танцев и бальное движение, которое проводит тематические вечера. Ближайшая встреча любителей балов состоится в библиотеке Горького 18 ноября: в 16.00 там прочтут лекцию об истории народного танца для всех желающих. Седьмой Гранд-маскарад в Театре кукол намечен на 16 декабря. Узнать подробности о проектах движения можно в группе ВКонтакте.