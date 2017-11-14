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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Рязанцам напоминают: 1 декабря истекает срок своевременной уплаты физическими лицами земельного, транспортного налогов и налога на имущество

12:30 / Актуально

Как сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы, оплатить налоги можно по прилагаемым к налоговому уведомлению платежным документам через операционную кассу банка или платежный терминал Сбербанка России по индексу документа, который располагается в левом верхнем углу платежного документа.

У налогоплательщиков, которые не оплатят налоги в установленный законодательством срок, возникнет налоговая задолженность. За каждый календарный день просрочки по уплате налога начисляется пеня, размер которой принимается равной одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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