Рязанцам напоминают: 1 декабря истекает срок своевременной уплаты физическими лицами земельного, транспортного налогов и налога на имущество

Как сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы, оплатить налоги можно по прилагаемым к налоговому уведомлению платежным документам через операционную кассу банка или платежный терминал Сбербанка России по индексу документа, который располагается в левом верхнем углу платежного документа.

У налогоплательщиков, которые не оплатят налоги в установленный законодательством срок, возникнет налоговая задолженность. За каждый календарный день просрочки по уплате налога начисляется пеня, размер которой принимается равной одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.